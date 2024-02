Continua la protesta degli agricoltori dopo che nella notte fra martedì e mercoledì è arrivato il via libera sul taglio dell'Irpef della categoria per due anni

Gli agricoltori continuano le proteste dopo l’approvazione del taglio dell’Irpef di categoria per due anni. A Roma, sono attese due manifestazioni nel centro della città.

Protesta agricoltori, a Roma tornano i trattori

Il ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sostiene di aver fatto tutto il possibile per la categoria, nel frattempo, in Sicilia, i Forconi si muovono annunciando una riunione a Caltanissetta per pianificare una sensibilizzazione generale anziché sfilate.

Le proteste a Roma includono il ‘Cra agricoltori traditi’ al Circo Massimo e Altragricoltura e Popolo Produttivo in piazza del Campidoglio. I manifestanti richiedono riforme per ridare dignità agli agricoltori e chiedono al governo e al parlamento di assumersi la responsabilità. Non chiedono le dimissioni del governo, ma esigono azioni concrete.

Protesta agricoltori, nuove manifestazioni dei trattori a Roma

Il presidente di Altragricoltura, Gianni Fabbris, sottolinea la necessità di riforme strutturali e la convergenza tra tutela ambientale e mantenimento delle attività produttive. Le proteste coinvolgono un corteo di trattori e l’iniziativa “Te lo do io il made in Italy.” Nel frattempo, il Movimenti agricoli federati (Maf) chiede un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il ministro Lollobrigida difende il taglio dell’Irpef e affronta le critiche, mentre le proteste degli agricoltori cercano di ottenere riforme più ampie per il settore.