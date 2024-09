La protezione è stata aumentata nel quartiere ebraico di Roma.

Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Roma, in particolare nel ghetto e nei luoghi di rilievo per la comunità ebraica, a causa delle tensioni nel Medio Oriente, episodi di antisemitismo e le parade pro-Palestina previste per l'anniversario del 7 ottobre, che sono state proibite. Si segnala che il livello di sicurezza era già molto alto.