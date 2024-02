La rabbia di De Luca davanti a Palazzo Chigi

Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, furioso si oppone alla Polizia davanti a Palazzo Chigi. La sua partecipazione alla manifestazione contro il blocco del Fondo Sviluppo e Coesione, promossa da Regione Campania e Anci Campania, è stata caratterizzata da una determinazione palpabile. Di fronte a Palazzo Chigi, insieme a numerosi sindaci provenienti dalla sua regione e non solo, De Luca si è trovato ad affrontare un momento di confronto con le forze dell’ordine.

Il cordone di sicurezza della polizia

L’ira e la passione per la causa che lo animava erano evidenti nel suo sguardo e nei gesti. Mentre cercava di oltrepassare il cordone di sicurezza, rivolgendosi a un dirigente della polizia, ha gridato con forza: “Ci dovete caricare, ci dovete uccidere”. Queste parole, cariche di tensione e drammaticità, hanno evidenziato l’intensità emotiva del momento e la determinazione di De Luca nel portare avanti la sua battaglia.

Il momento della disputa riportato dai media

La scena, immortalata dai presenti e dai media, ha catturato l’attenzione del pubblico, suscitando dibattiti e riflessioni su quanto accaduto. La situazione è apparsa come un momento di forte conflitto, ma anche di grande impegno e passione per la causa difesa da De Luca e dai sindaci che lo accompagnavano. Questo episodio ha messo in luce non solo la determinazione e l’irruenza di De Luca, ma anche la complessità delle dinamiche politiche e sociali che animano il contesto italiano.