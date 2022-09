La reazione di Biden a Putin: “Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta”

Dopo la minaccia di Putin di guerre nucleari spericolate e irresponsabili, arriva la risposta di Biden.

A seguito delle minacce di Vladimir Putin di guerre nucleari spericolate e irresponsabili, di fronte all’assemblea generale dell’Onu, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, replica al capo del Cremlino.

La risposta di Biden a Putin sulle minacce nucleari: “Non vogliamo una guerra fredda”

Putin ha annunciato quella che sarà la svolta militare più importante dal giorno dell’invasione dell’Ucraina. Per tutta risposta, Biden ha affermato:

“Questo non è un bluff. Una guerra nucleare non può essere mai vinta e non deve essere combattuta. Non vogliamo conflitti, non vogliamo una Guerra fredda“.

Il presidente Usa ha sottolinetato nuovamente la sua non approvazione all’invasione dell’Ucraina, accusando Mosca di essere la causa dell’insicurezza alimentare a livello globale.

Biden: “La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell’Onu“

Tuttavia, Biden ha fatto emergere anche la necessità di riformare il Consiglio di sicurezza dell’Onu e il sistema paralizzante dei veti, affermando di essere a favore dell’aumento del numero dei Paesi membri permanenti e non.

“Un membro permanente del Consiglio di sicurezza ha invaso un suo vicino. Con la sua guerra brutale la Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell’Onu“.

Stando alla posizione del presidente degli Usa, i referendum di Putin nel Donbass sono dei referendum farsa con i quali sta solo violando la sovranità di Kiev.

Putin vuole annientare il diritto dell’Ucraina ad esistere. Quando è scoppiata la guerra non abbiamo esitato. Abbiamo scelto la libertà. Abbiamo scelto la sovranità. Abbiamo scelto i principi a cui guarda ogni parte della Carta delle Nazioni Unite. Siamo stati con l’Ucraina. Come voi, gli Stati Uniti vogliono che questa guerra finisca alle condizioni giuste. La Russia non può impadronirsi del territorio di una nazione con la forza“.

Biden ha poi spostato l’attenzione sulla tematica delle sanzioni:

“Consentono esplicitamente l’export di derrate alimentari e fertilizzanti russi. La guerra della Russia in Ucraina provoca l’insicurezza alimentare a livello globale e solo la Russia può porvi fine. La Russia dice bugie, cercando di dare la colpa della crisi alimentare alle sanzioni. Ma voglio essere chiaro: le nostre sanzioni permettono esplicitamente l’esportazione da parte russa di cibo e fertilizzanti. Senza limiti“.

Biden: “Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta”

Detto ciò, ha annunciato un impegno americano di 2,9 miliardi di dollari per assistenza umanitaria e aiuti alimentari.