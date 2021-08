La Regina su tutte le furie con Harry e Meghan: la decisione degli avvocati

La Regina Elisabetta sarebbe corsa ai ripari in vista dell'uscita dell'autobiografia di Harry e Meghan.

La Regina Elisabetta avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali contro il Principe Harry e Meghan Markle in vista dell’uscita dell’autobiografia di suo nipote.

La Regina Elisabetta contro Harry e Meghan

Dopo la controversa intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey secondo indiscrezioni la Regina Elisabetta avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali in via “preventiva” in vista dell’uscita dell’autobiografia di suo nipote,secondogenito di Carlo e Diana.

Lo stesso Harry – che insieme alla moglie ha detto addio ai titoli nobiliari – nella controversa intervista alla CBS che ha fatto tremare la monarchia britannica aveva definito la sua vita a Buckingham Palace “un mix tra il Truman Show e il vivere in uno zoo” e a seguire aveva anche affermato che lui e Meghan fossero stati vittime di episodi razzisti proprio da parte della famiglia Reale.

La Regina Elisabetta: il rapporto con il Principe Harry

Come precisato dallo stesso Harry (durante la sua intervista da Oprah) tra lui e sua nonna, la Regina Elisabetta, i rapporti sarebbero ottimi. Ciononostante la Regina sarebbe stata costretta a chiedere il parere di alcuni avvocati esperti per tutelarsi dalla probabile bufera che senza dubbio seguirà l’uscita della biografia di Harry. “C’è un limite all’accettabile e la regina e la famiglia reale possono essere spinte solo fino a un certo punto.

Stanno ricorrendo a legali. Harry e Meghan saranno informati e gli verrà detto che ulteriori attacchi non saranno tollerati”, ha fatto sapere il team legale, e ancora: “Se qualcuno fosse nominato nel libro e accusato direttamente di qualcosa, potrebbe essere una diffamazione e anche violare i loro diritti a una vita familiare privata“.

La Regina Elisabetta e la bufera

Secondo indiscrezioni Harry non avrebbe un buon rapporto con suo padre Carlo (con cui addirittura non parlerebbe da mesi) e con suo fratello William.

In vista dell’uscita della sua autobiografia la Regina temerebbe proprio ritorsioni nei confronti dei due, che sono i suoi diretti eredi al trono. L’uscita del libro è prevista per il 2022 e nel frattempo Harry continua a godersi la nuova vita negli Stati Uniti, lontano da impegni pubblici e formalità. Lui e Meghan hanno avuto una seconda bambina, Lilibet Diana, ma finora sui social non sono emerse foto di loro in compagnia della bambina.