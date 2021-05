Meghan Markle, il ritorno in TV dopo l’intervista a Oprah Winfrey

In occasione dell'evento Vax Live a sostegno delle campagne vaccinali di tutto il mondo, Meghan Markle è tornata a parlare in tv.

Un grande evento internazionale che sostiene le campagne vaccinali di tutto il mondo sono state l’occasione per Meghan Markle, la duchessa del Sussex per tornare a parlare in televisioni, questa volta di una casa importante per tutto il pianeta ovvero la progressione della campagna vaccinale affinché sia disponibile in modo equo in tutto il mondo.

“L’anno passato è stato determinante grazie alle comunità che lottano instancabilmente ed eroicamente per affrontare il Covid-19. Ci siamo riuniti stasera perché la strada da percorrere sta diventando più luminosa”, le parole di Meghan Markle che si è presentata i capelli lunghi sciolti, una camicia rossa con stampe a fiori rosa, la pancia ormai pronunciata che custodisce la sua bambina e non ultimo con al polso l’orologio un tempo appartenuto alla madre del Principe Harry Lady Diana.

Meghan Markle ritorno tv – la sensibilizzazione sulla campagna vaccinale

Il messaggio pre-registrato dalla Duchessa del Sussex Meghan Markle è stato quanto mai sentito con tematiche proposte ad ampio respiro a cominciare proprio dal sostegno alla campagna vaccinale primo strumento di lotta al Coronavirus. L’obiettivo secondo la Duchessa del Sussex è quello di rendere dispobili le dosi del vaccino ad un prezzo equo a tutti i Paesi del mondo. “Dobbiamo lavorare insieme per portare i vaccini in ogni paese e continente.

Insistiamo sul fatto che i vaccini siano equamente distribuiti e con un prezzo equo, e assicuriamoci che i governi di tutto il mondo stiano donando i loro vaccini aggiuntivi ai paesi bisognosi: solo allora potremo iniziare a ricostruire il sistema”, le parole di Meghan Markle.

Meghan Markle ritorno tv – la dolce attesa e l’impegno per le future generazioni

Non sono mancate inoltre le riflessioni sull’impegno nei confronti delle generazioni future. Il pensiero di Meghan Markle è naturalmente rivolto alla figlia che sta per nascere: “Io e mio marito siamo entusiasti di accogliere presto una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze a cui è necessario dare il sostegno necessario per andare avanti”.

Meghan Markle ritorno tv – il valore del look della Duchessa

A far discutere i tabloid ed in generale i media inglesi è stato il look indossato dalla Duchessa durante il suo discorso al Vax Live ad iniziare dalla camicia rossa di Herrera del valore del valore di 1200 sterline, senza contare l’orologio di Lady Diana che di sterline ne vale 17.800 sterline. Al polso inoltre due bracciali di Cartier. il tutto per un valore di oltre 26 mila sterline