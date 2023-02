La ruspa si impenna e cade nel dirupo: morto 61enne padre di famiglia

Terribile incidente sul lavoro in provincia di Brescia, dove una ruspa si impenna e cade nel dirupo: morto il conducente, 61enne padre di famiglia.

Costante Facchini era sui monti di Tremosine ed ha portato il mezzo troppo in là sul ciglio del declivio per lasciare il passo ad una betoniera ma da quanto si apprende il peso della benna ha fatto perdere assetto al mezzo da movimento terra che si è capovolto in parte e lo ha schiacciato.

Ruspa si impenna e cade nel dirupo uccidendolo

Tutto è accaduto intorno alle 9 lungo la carrabile di Via Pertica.

Da quanto si apprende Costante era alla guida di una piccola ruspa con pala meccanica ma nel vedere la betoniera in arrivo ha fatto accostare il mezzo che si è mosso con uno scatto: a quel punto le terribile circostanza di benna e pala, declivio e gravità hanno fatto il funereo resto. I media spiegano che Costante è rimasto a bordo, ed è morto sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi e la terribile scena

Sul posto sono arrivati i soccorritori: un’ambulanza dei volontari di Tremosine, l’elisoccorso decollato da Brescia e i Vigili del Fuoco. Toccherà ai carabinieri di Salò effettuare i rilievi di quel terribile sinistro accaduto poco distante dall’azienda agricola di Facchini gestita insieme al fratello Marco. Il 61enne lascia una moglie, quattro figli, un fratello, cognati e nipoti.