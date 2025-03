Situazione attuale della salute del Papa

La salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, mostra segni di stabilità. Dopo un mese di degenza, i medici hanno deciso di non emettere un bollettino medico, segnalando che le comunicazioni sulla sua condizione diventeranno meno frequenti. Questo è un segnale positivo, secondo la sala stampa vaticana, che sottolinea l’importanza di considerare la stabilità come un elemento di speranza.

Il decorso clinico e le terapie

Il Papa ha affrontato un decorso complesso, iniziato con una bronchite e successivamente evoluto in polmonite bilaterale. Nonostante le crisi respiratorie che hanno destato preoccupazione, negli ultimi giorni non si sono registrati ulteriori episodi critici. Tuttavia, la sua condizione rimane delicata: il Santo Padre è ancora dipendente dall’ossigeno, ricevendo supporto sia durante il giorno che la notte. La terapia farmacologica e la fisioterapia, sia respiratoria che motoria, sono parte integrante del suo recupero.

Il supporto della comunità e le celebrazioni

In questo periodo difficile, la comunità cattolica si è unita in preghiera per la salute del Papa. Oggi si è celebrata una messa speciale, richiesta dal corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, per invocare la sua pronta guarigione. Il cardinale Pietro Parolin ha esortato i fedeli a intensificare le preghiere, sottolineando l’importanza del supporto collettivo in questo momento di difficoltà. Inoltre, si prevede che domenica prossima, durante l’Angelus, il Papa comunicherà solo tramite un testo scritto, continuando a mantenere un legame con i fedeli nonostante le limitazioni fisiche.