La vita di Davide Garufi

Davide Garufi, un giovane di 21 anni, è diventato noto su TikTok per il suo percorso di scoperta e accettazione della propria identità di genere. Originario di Sesto San Giovanni, vicino Milano, Garufi ha utilizzato la piattaforma per condividere la sua esperienza personale, affrontando temi delicati e spesso tabù. La sua storia ha toccato il cuore di molti, rendendolo un punto di riferimento per chi si trova a vivere situazioni simili.

Il suicidio e le indagini

Mercoledì scorso, la notizia della sua morte ha scosso la comunità online. Garufi è stato trovato senza vita nel suo appartamento, e le indagini sono attualmente in corso. I carabinieri stanno esaminando la possibilità di implicazioni di terze persone, in particolare dopo che sul suo profilo social sono apparsi insulti e