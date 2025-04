Una nuova truffa a Bari

Negli ultimi tempi, Bari e la sua provincia sono diventate teatro di una truffa che ha messo in allerta i ristoratori locali. Una banda composta da due uomini e una donna, ancora non identificati, ha ideato un metodo ingegnoso per consumare pasti in ristoranti di alta classe senza pagare il conto finale.

Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra i proprietari dei locali, che si trovano a dover affrontare non solo perdite economiche, ma anche un danno alla loro reputazione.

La dinamica della truffa

Il modus operandi della banda è semplice ma efficace. I truffatori prenotano un tavolo, si siedono e ordinano piatti costosi. Dopo aver consumato il pasto, lasciano una borsetta sul tavolo e, con la scusa di uscire per fumare una sigaretta, si allontanano, lasciando il conto da pagare. Questo tipo di truffa, definita “truffa della borsetta”, ha già colpito diversi ristoranti nella zona, causando danni significativi. Sara Palmisano, cassiera di uno dei ristoranti presi di mira, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni del programma “Pomeriggio Cinque”, evidenziando l’importanza di tutelare i ristoratori onesti.

Le conseguenze per i ristoratori

La testimonianza di Sara mette in luce non solo l’aspetto economico della truffa, ma anche il rispetto che i ristoratori devono avere per il loro lavoro. “Dobbiamo innanzitutto tutelare la categoria di ristoratori e poi è comunque una mancanza di rispetto per chi lavora onestamente da anni”, ha dichiarato. La banda ha lasciato un conto di oltre 380 euro, un importo significativo che rappresenta una perdita per il locale. La situazione ha spinto i ristoratori a prendere misure preventive, come l’implementazione di procedure di verifica più rigorose per le prenotazioni e l’attenzione ai comportamenti sospetti dei clienti.

Appello alla comunità

Il fenomeno della truffa della borsetta non è solo un problema per i ristoratori, ma coinvolge l’intera comunità. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli di queste pratiche ingannevoli e che segnalino eventuali comportamenti sospetti. La collaborazione tra ristoratori e clienti può contribuire a creare un ambiente più sicuro e rispettoso. Sara ha lanciato un appello ai truffatori: “Li invito a tornare e a saldare il conto”. Questo messaggio sottolinea l’importanza di un comportamento etico e responsabile, non solo nel settore della ristorazione, ma in ogni ambito della vita quotidiana.