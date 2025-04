Un incontro che parla di umanità

La recente visita di papa Francesco al carcere romano di Regina Coeli ha rappresentato un momento di grande significato, non solo per i detenuti, ma anche per la società intera. In un periodo in cui la giustizia e la riabilitazione sono temi di dibattito, il pontefice ha voluto portare un messaggio di speranza e di misericordia. Durante l’incontro, Francesco ha dialogato con circa settanta detenuti, ascoltando le loro storie e condividendo momenti di riflessione. Questo gesto non è nuovo per il papa, che ha sempre mostrato una particolare attenzione verso gli emarginati e i più vulnerabili.

La tradizione della messa in coena domini

La visita si inserisce in una tradizione che papa Francesco ha instaurato fin dall’inizio del suo pontificato. Ogni anno, in occasione della messa in coena domini, il pontefice celebra accanto agli ultimi, simbolicamente lavando i piedi a coloro che sono considerati gli “scarti” della società. Quest’anno, a causa di problemi di salute, non ha potuto ripetere questo gesto, ma ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza ai detenuti. “Non ha potuto farlo quest’anno”, ha dichiarato, ma il suo messaggio di solidarietà è giunto forte e chiaro.

Un messaggio di speranza per il futuro

Francesco ha parlato della Pasqua, un momento di rinascita e di speranza, affermando: “La vivrò come posso”. Queste parole racchiudono un profondo significato, invitando tutti a riflettere sulla possibilità di un nuovo inizio, anche per chi si trova in situazioni difficili. La sua presenza al carcere di Regina Coeli è un richiamo alla responsabilità collettiva di non dimenticare mai l’umanità di chi è recluso. La visita del papa non è solo un gesto simbolico, ma un invito a costruire una società più giusta e inclusiva, dove ogni individuo possa avere la possibilità di redimersi e reintegrarsi.