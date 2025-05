Un ambiente di riservatezza e clausura

La vita da Conclave si svolge all’interno delle 129 stanze della residenza Santa Marta, un luogo creato da Giovanni Paolo II per accogliere i cardinali durante le votazioni. Qui, la riservatezza è fondamentale: dal 1621, con l’introduzione del voto segreto e scritto da parte di Gregorio XV, ogni forma di comunicazione esterna è severamente vietata.

I cardinali devono mantenere il silenzio riguardo alle votazioni, pena la scomunica immediata.

Divieti e regole ferree

Durante il Conclave, i cardinali non possono utilizzare mezzi di comunicazione come telefoni o televisioni. È vietato leggere i giornali o avere contatti con l’esterno. Questa clausura è necessaria per garantire che le votazioni si svolgano in un clima di totale segretezza. Ogni informazione riguardante le votazioni deve rimanere confidenziale, creando un’atmosfera di isolamento e concentrazione.

Controllo anche sulla dieta

Non solo le comunicazioni, ma anche la dieta dei cardinali è oggetto di attenta supervisione. La cucina delle suore della residenza Santa Marta si occupa di preparare i pasti, garantendo che i cardinali ricevano cibo sano e nutriente. Nel 2013, ad esempio, i pasti includevano piatti semplici come minestra di verdure e scaloppine, evitando ogni forma di eccesso. Questo approccio mira a prevenire malesseri che potrebbero influenzare le votazioni.

Un’esperienza unica e intensa

La vita da Conclave è un’esperienza unica, caratterizzata da regole severe e un ambiente di intensa riflessione. I cardinali, privati di ogni distrazione esterna, si dedicano completamente alla scelta del nuovo Papa. Questo processo, che può durare giorni, è un momento cruciale per la Chiesa cattolica, e ogni dettaglio, dalla comunicazione alla dieta, è pensato per garantire la massima concentrazione e riservatezza.