La Zingara del celebre Luna Park di Rai1 torna in tv: quale sarà la nuova trasmissione?

Cloris Brosca è la famosa Zingara del celebre Luna Park di Rai1: dopo anni lontana dal piccolo schermo, torna in tv. Dove e quando rivederla?

La Zingara torna in tv

Grande ritorno in televisione per la Zingara del famoso Luna Park di Rai1: Cloris Brosca è stata scelta tra il cast di un nuovo programma in onda su Rai2.

Cloris Brosca parteciperà alla trasmissione Citofonare Rai2.

La Zingara torna in tv: la scelta di Ventura e Perego

Ad averla voluta nel programma sono Simona Ventura e Paola Perego.

Il mattino di Ra2 è firmato Perego e Ventura. Dal 3 ottobre alle ore 11 comincia la loro nuova trasmissione, “Citofonare Rai2”.

La Zingara torna in tv a Citofonare Rai2: chi saranno gli altri protagonisti

Nel cast non solo Cloris Brosca, ma anche Alessandra Rametta (influencer e tiktoker) e Massimo Cannoletta (ex concorrente de “L’Eredità” e opinionista a “Oggi è un altro giorno”).

L’oroscopo è affidato a Simon and the Star e i consigli per chi ha il pollice verde arriveranno da Alessandro Magagnini, esperto di giardinaggio. Tra i protagonisti del programma anche Gianluca Timpone e Nicola Prudente, in arte Tinto.