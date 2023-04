Lama fugge dal circo Maya Orfei e si aggira per le vie di Genova: recuperato e riconsegnato

Lama fugge dal circo Maya Orfei e si aggira per le vie di Genova: recuperato ...

A Genova, un lama fugge dal circo Maya Orfei e passeggia in città. L’animale è stato trovato e restituito ai circensi.

Un lama fugge dal circo Maya Orfei e cammina a piede libero in città: è successo a Genova. L’esemplare, tuttavia, ha avuto solo poche ore di libertà: è stato, infatti, subito individuato dalle autorità e riconsegnato.

Un lama è scappato dal recinto del circo e vaga per le vie di Genova. L’esemplare è stato avvistato nella mattinata di domenica 23 aprile mentre camminava in corso Italia sotto lo sguardo attonito dei passanti. Con il trascorrere delle ore, si sono moltiplicate le segnalazioni dei residenti sui social media.

Il lama, tuttavia, è stato rapidamente recuperato dalle forze dell’ordine – che hanno ricevuto diverse segnalazioni – ed è stato riportato al legittimo proprietario. L’animale, cercato in lungo e in largo dagli stessi circensi, si chiama Pino ed è di proprietà del Maya Orfei – Circo Madagascar.

Secondo quanto riferito dal circo, il lama non ha tentato la fuga dal tendone in piazzale Kennedy ma si sarebbe allontanato nel momento in cui alcuni animalisti hanno aperto i cancelli, gridando e facendolo spaventare.

GENOVA, LAMA SCAPPA DAL CIRCO MADAGASCAR E CORRE LUNGO CORSO ITALIA pic.twitter.com/636ciS1U5g — RunAtOnce (@RunAtOnce) April 23, 2023

L’appello delle organizzazioni animaliste

La versione del circo non ha convito tutti, facendo insorgere le organizzazioni in difesa degli animali che hanno chiesto maggiori controlli da parte delle autorità su quanto accaduto a Genova.

“Rivolgiamo l’ennesimo appello all’amministrazione comunale perché, dopo la partenza di questo circo, vada ad ospitare esclusivamente strutture di arte circense senza animali, molte e prestigiose ne esistono, attuando così l’ ordine del giorno approvato all’unanimità il 4 aprile scorso dal Consiglio Comunale”, hanno scritto Gaia Animali e Ambiente, Animalisti genovesi e Lav. “Sarebbe un esempio di civiltà per la città che si porrebbe all’avanguardia anticipando la legge nazionale che vieterà l’uso di animali nei circhi, già approvata lo scorso anno ma che attende i tempi lunghi dei decreti attuativi per entrare pienamente in vigore”, hanno aggiunto.