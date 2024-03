Nel pomeriggio di giovedì 28 marzo si è verificato un incidente nell’Alto Sangro, in Abruzzo. Il bilancio è di sei feriti, di cui uno in gravi condizioni.

L’Aquila, pulmino si ribalta nella scarpata: 6 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 28 marzo 2024 nell’Alto Sangro, in Abruzzo. Un pulmino per il trasporto disabili è uscito di strada e si è ribaltato in una scarpata tra Alfedena e Villa Scontrone, in provincia dell’Aquila. Sei persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Il mezzo, che appartiene all’Anffas, stava viaggiando in direzione Alfedena quando è avvenuto l’incidente. Per motivi da accertare, il pulmino ha sbandato improvvisamente ed è finito nella scarpata che costeggia la strada, dove si è ribaltato su un lato.

L’Aquila, pulmino si ribalta nella scarpata: le condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso tra ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri, oltre a un elicottero di emergenza. Tutti gli occupanti del mezzo sono stati estratti, curati e trasportati in ospedale. Ci sono sei feriti, quattro disabili e due accompagnatori, tra cui l’autista del mezzo. Cinque feriti sono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro in ambulanza, in condizioni non gravi. Più serie le condizioni del sesto ferito, traportato all’ospedale di Sulmona. Si tratta di un 60enne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di anestesia e rianimazione con diverse fratture agli arti, un trauma toracico ed emorragia interna. I medici hanno escluso il pericolo di vita.