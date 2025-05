Un gesto di solidarietà per Gaza

Il Comune di Larino, situato in Molise, ha deciso di unirsi alla campagna nazionale “24 maggio – 50 mila sudari per Gaza”, un’iniziativa che si propone di commemorare le oltre 50mila vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza. Questo gesto simbolico, che si distingue per la sua natura non violenta, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave crisi umanitaria che colpisce migliaia di bambini e famiglie innocenti.

Il lenzuolo bianco come simbolo di lutto

Per manifestare la propria solidarietà, il Comune ha esposto un grande lenzuolo bianco sulla facciata di Palazzo Ducale, situato in Piazza Vittorio Emanuele. Questo telo, che rappresenta un simbolo di lutto e pietà, richiama alla mente i sudari che avvolgono le vittime a Gaza, trasformandosi in un gesto visibile di cordoglio e denuncia. La scelta del lenzuolo bianco non è casuale; esso rappresenta la speranza di pace e la richiesta di giustizia per coloro che hanno perso la vita a causa del conflitto.

Il messaggio del sindaco e l’invito alla comunità

Il sindaco di Larino, Pino Puchetti, ha dichiarato: “Come amministrazione comunale, vogliamo confermare la nostra sensibilità verso le tematiche della pace, della giustizia sociale e della solidarietà internazionale, promuovendo la cultura dell’inclusione e del rispetto dei diritti umani.” Questo messaggio sottolinea l’importanza di una comunità unita nella lotta per i diritti umani e la pace. Il sindaco ha anche invitato i cittadini, le associazioni e le attività commerciali a esporre lenzuola bianche dalle finestre e dai balconi, o anche semplici drappi bianchi all’esterno dei negozi, per amplificare il messaggio di solidarietà e sensibilizzazione.

In un momento in cui il mondo è spesso segnato da conflitti e divisioni, iniziative come quella di Larino rappresentano un faro di speranza e un richiamo all’unità. La comunità molisana si fa portavoce di un messaggio universale: la pace e la giustizia devono essere al centro delle nostre azioni quotidiane.