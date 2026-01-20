Larisa Dolina: La Controversia sulla Vendita del Suo Appartamento a Mosca

La lunga disputa legale tra Larisa Dolina e Polina Lurye si è finalmente conclusa, culminando con la consegna delle chiavi dell'appartamento a Mosca. Questo evento segna un importante capitolo finale in una controversia che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media.

La celebre cantante russa Larisa Dolina ha recentemente dovuto abbandonare il suo appartamento a Mosca, a seguito di un’ordinanza del tribunale. Questa decisione segna la conclusione di un conflitto legale che ha suscitato grande attenzione nell’ambito del mercato immobiliare russo. La questione è emersa dopo che Dolina, 70 anni, è stata raggirata da truffatori che si sono spacciati per agenti dei servizi segreti russi.

La vendita dell’appartamento e il raggiro

, la giovane imprenditrice Polina Lurye, 34 anni, ha acquistato un appartamento di cinque stanze nel prestigioso quartiere di Khamovniki a Mosca, precedentemente di proprietà di Larisa Dolina. Tuttavia, l’acquisto si è rivelato un vero e proprio inganno. La cantante era stata vittima di truffatori che si erano presentati come funzionari dell’FSB, i servizi segreti russi. Questi individui hanno interagito anche con Lurye, la quale, ignara della frode, ha versato ben 112 milioni di rubli, equivalenti a circa 1,4 milioni di dollari, per l’immobile.

Le conseguenze legali della frode

La disputa legale tra Lurye e Dolina ha attirato l’attenzione dei media russi, con tre tribunali che hanno inizialmente emesso sentenze a favore della cantante. Questi verdetti hanno dato origine all’effetto Dolina, una situazione in cui i venditori di immobili possono allontanarsi da contratti di vendita, mantenendo sia il denaro che la proprietà. Tale fenomeno ha provocato un aumento delle cause legali relative a vendite immobiliari fraudolente, con un incremento del 20% nell’ultimo anno.

La sentenza finale e l’evacuazione

Nel mese di dicembre, la Corte Suprema russa ha emesso un verdetto a favore di Lurye, riconoscendola come legittima proprietaria dell’appartamento. Questa sentenza è stata vista come una rara vittoria per coloro che non hanno legami con il governo russo all’interno del sistema giudiziario. La settimana scorsa, l’avvocato di Lurye, Svetlana Sviridenko, ha comunicato che una richiesta di sfratto era stata inviata, poiché Dolina non aveva rispettato il termine per lasciare l’appartamento. Si è appreso che la cantante si trovava in vacanza negli Emirati Arabi Uniti.

Le conseguenze per i truffatori

Nel novembre scorso, un tribunale di Mosca ha condannato un gruppo di quattro individui, composto da tre uomini e una donna, a pene detentive che vanno da quattro a sette anni. Questi soggetti sono stati accusati di orchestrare la frode che ha coinvolto sia Larisa Dolina che Polina Lurye. La condanna di tali truffatori rappresenta un passo avanti nella lotta contro le frodi immobiliari in Russia, un problema crescente che ha colpito molti cittadini.

La vicenda di Larisa Dolina non è solo una storia di una cantante di successo e di un appartamento conteso, ma evidenzia anche le problematiche più ampie legate alla sicurezza delle transazioni immobiliari in Russia. La speranza è che, grazie a casi come questi, si possano implementare misure più efficaci per proteggere i cittadini dalle frodi.