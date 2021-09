Las Vegas, Nicolas Cage buttato fuori da un ristorante: era ubriaco e chiassoso

L’attore di Nicolas Cage è stato buttato fuori da un ristorante di bistecche a Las Vegas: l’uomo era chiassoso e in evidente stato di ebrezza.

L’attore Nicolas Cage è stato cacciato da un ristorante di bistecche situato a Las Vegas, negli Stati Uniti d’America, dopo aver discusso con il personale del locale. L’uomo era scalzo ed è apparso in evidente stato di ebrezza.

Nella giornata di lunedì 13 settembre, sulla base di quanto recentemente riferito dai media americani, Nicolas Cage è stato buttato fuori da un ristorante di Las Vegas, dopo aver dato vita a un litigio con gli addetti del personale. L’attore era a piedi scalzi, vistosamente ubriaco e molto chiassoso.

L’intera vicenda è stata filmata e il video, di circa 40 secondi, è stato recuperato dal The Sun che lo ha diffuso attraverso i suoi canali social.

In particolare, la clip ottenuta da The Sun mostra l’attore, 57 anni, che viene scortato fuori dal Lawry’s Prime Rib. Le prime immagini del video riprendono Nicolas Cage mentre si trovava all’interno del ritcorante, seduto a piedi nudi su un divano, farfugliando parole incomprensibili e pronunciando discorsi privi si significato.

Secondo quanto riportato da The Sun, ancora, pare che l’attore sia stato inizialmente “scambiato per un senzatetto” dai clienti del ristorante.

Un testimone oculare ha affermato che la star – che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di un alcolizzato in Leaving Las Vegas – aveva bevuto whisky e tequila prima del litigio.

Drunk Nicholas Cage mistaken for homeless man as he’s kicked out of Vegas restaurant for becoming aggressive.

The hollywood star was filmed being kicked out of a Las Vegas restaurant after getting into a drunken tiff with staff.#LasVegas #NicholasCage pic.twitter.com/rUo7e4fzFA

— Global Report (@AmerikaDC) September 24, 2021