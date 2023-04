Lascia il cellulare alla figlia di 5 anni e si ritrova tremila euro di addebiti di Amazon: negli Usa una mamma ha dimenticato di attivare il blocco e la piccola ha fatto incetta di giocattoli. La donna non ha calcolato di avere sul dispositivo app in cui è possibile fare acquisti senza dover confermare le carte di credito. Ecco perché e dopo un po’ di tempo ed un mezzo infarto una donna del Massachusetts si è ritrovata addebitate sul proprio conto spese fatte online su Amazon. L’importo? Oltre tremila dollari, vale a dire oltre 2700 euro. E chi aveva effettuato quegli acquisti compulsivi?

La figlia le fa tremila euro di addebiti Amazon

La figlia, una bambina di soli 5 anni che attratta dai giocattoli sul noto portale di ecommerce, ha “scialato” come non mai. La “vittima” lo ha spiegato a “Good Morning America”, raccontando che la scorsa settimana le era arrivata una lista della spesa: moto da cross elettriche, diverse paia di stivali da cowboy e una Jeep giocattolo cavalcabile attraverso il suo account Amazon. La bambina pare sia stata attratta proprio da una moto da cross giocattolo, perciò con il cellulare della madre ha fatto ricerche online ed ha acquistato il suo oggetto dei desideri, quello e molti altri.

“Inizialmente ho pensato ad una frode”

“Inizialmente ho subito pensato che si trattasse di una sorta di addebito fraudolento, quindi sono andata sulla cronologia degli ordini di Amazon e ho scoperto che avevo ordinato una serie di giochi e mi sono ricordata di aver dato il telefono a mia figlia”. E ancora: “Stavamo guidando in macchina e lei gioca a questo piccolo gioco di trucco che abbiamo sul mio telefono. Mi ha chiesto se poteva giocare con il gioco, quindi ho detto di sì ma non sapevo che fosse andata oltre e fosse finita su Amazon”. E la morale, a parte il colpo al cuore? “L’ho presa come un’esperienza perché soprattutto con telefoni e tablet, i bambini possono entrare letteralmente in qualsiasi cosa”.