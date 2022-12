Lascia morire il figlio di un anno con il cranio fratturato, poi vende i vestiti su Facebook

Stacey Davis, 35 anni, ha lasciato morire suo figlio Ethan, di appena un anno, in casa mentre andava a fare alcune commissioni e ha poi venduto su Facebook i vestiti e gli oggetti del bambino.

Stacey Davis ha lasciato a casa da solo il figlio di un anno con il cranio fratturato

L’orribile fatto risale al 27 giugno del 2018. Stacey Davis è uscita di casa per svolgere alcune commissioni e fare un giro al parco vicino a casa, a Melksham, nel Wiltshire, lasciando il piccolo Ethan nella sua culla con il cranio fratturato. Ethan è morto in una stanza con tutte le finestre chiuse e priva di ventilatore, mentre le temperature salivano vertiginosamente.

A detta della madre, che fumava regolarmente cannabis intorno al bambino, la frattura al cranio era stata causata da una caduta, sebbene l’autopsia non sia stata capace di accertare le cause della morte di Ethan.

Secondo quanto stabilito dal tribunale, la 35enne, una volta tornata a casa, non avrebbe guardato il figlio per “almeno mezz’ora”, in cui “ha iniziato a mandare messaggi a un amico“. Quando finalmente si è recata nella stanza di Ethan, lo ha trovato senza vita.

Il bimbo è stato portato d’urgenza al Royal United Hospital di Bath, ma poco dopo è stato dichiarato il suo decesso.

Davis ha infine venduto gli averi del figlio su Facebook, come un salvadanaio Little Man’s Savings dato via per sole 5 sterline. La donna ha voluto liberarsi anche di uno scatolone di abiti per bambini tra i 3 e i 6 mesi.

La donna è stata condannata a due anni di carcere

Stacey Davis si è dichiarata colpevole e il 1° dicembre 2022 è stata condannata a due anni di carcere per il reato di crudeltà su minori.

“Oggi sono finalmente finiti questi quattro lunghi anni e mezzo, Stacey Davis è andata in prigione per due anni per crudeltà e abbandono di mio figlio Ethan. Io e la mia famiglia siamo estremamente emozionati e felici che abbia ottenuto ciò che si meritava. Per chiunque l’abbia sostenuta e difesa, spero che vi sentiate degli idioti completi e totali e spero che vi vergognate di voi stessi, lei è una molestatrice di bambini e ha pagato il prezzo giusto andando in prigione“, ha commentato Luke Turvey, il padre di Ethan.

