Una gru è crollata sull'autostrada Interstate 95 a South Fort Lauderdale in Florida, negli Stati Uniti. Chiuse tutte le corsie in direzione sud.

Una gru è crollata sull’autostrada Interstate 95 a South Fort Lauderdale, provocando il ferimento di alcune persone presenti sul posto.

In seguito alle prime segnalazioni pervenute, la polizia della Florida è prontamente intervenuta e ha provveduto a chiudere al transito tutte le corsie in direzione sud.

Usa, gru crollata sulla Interstate 95 a South Fort Lauderdale: segnalati almeno due feriti

Nella mattinata di lunedì 5 dicembre, una gru è crollata e ha colpito un camion sulla Interstate 95 a Fort Lauderdale, in Florida, ferendo due operai. Il crollo è avvenuto tra Sunrise Boulevard e Broward Boulevard, vicino alla rampa di Broward Boulevard.

I funzionari intervenuti sul posto hanno chiuso l’autostrada all’uscita di Sunrise Boulevard e tutte le corsie in direzione sud.

“C’era una gru che si trovava su un terreno instabile, (che) aveva perso la palificazione che stava manovrando in quel momento, causando la caduta sulla I-95 di un’autobotte con due persone che si trovavano a circa 30 piedi di altezza”, ha detto il capo del Fort Lauderdale Fire Rescue Stephen Gollan.

Secondo la FLFR, uno dei due operai è in condizioni critiche, mentre l’altro è “stabile” da lunedì pomeriggio. I paramedici accorsi sul luogo dell’incidente hanno provveduto a trasportare gli operai al Broward Health Medical Center.

I timori dei vigili del fuoco

In seguito al crollo, la principale preoccupazione dei vigili del fuoco è stata garantire la stabilità della gru. “È ancora su un terreno instabile e temiamo che possa cadere sulla I-95, quindi abbiamo la nostra squadra di soccorso tecnico e diverse società di gru, tra cui Westway Towing, che stanno lavorando per stabilizzare la gru in modo da poterla portare su un terreno solido”, ha spiegato Gollan.

“Una volta che la gru avrà raggiunto un terreno solido, saremo in grado di rimuovere i detriti dalla I-95, verificare eventuali ulteriori problemi di sicurezza e riaprire la I-95”.

La riapertura della Interstate 95 in direzione sud era prevista per le 14:00 o le 15:00 ora locale, ma i funzionari hanno poi esteso la stima all’ora di punta serale, affermando che l’attrezzatura necessaria per rimuovere la gru non era ancora arrivata nel pomeriggio di lunedì.