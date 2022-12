Ondata di missili russi in Ucraina, uno finisce in Moldavia

Ondata di missili russi in Ucraina, uno finisce in Moldavia: esplosioni si sono registrate a Kharkiv, Dnipropetrovsk e Poltava e ci sono state due vittime

L’offensiva di Mosca contro gli spot energetici del paese che vuole domare non si arresta e nelle ultime 6 ore c’è stata una vera ondata di missili russi in Ucraina da Kherson a Zaporizhzhia, uno finisce in Moldavia.

Non è affatto escluso che possa essersi creato lo stesso scenario del razzo nel villaggio polacco dove un S-300 ucraino di difesa era sfuggito alla traiettoria ed aveva sconfinato facendo due morti.

Ondata di missili russi in Ucraina: gli obiettivi

Il dato è che in Ucraina l’attacco missilistico russo ha fatto vittime e danni severi, con un allarme aereo che è scattato nel primo pomeriggio in quasi tutto il Paese: i razzi hanno centrato molto obiettivi ed innescato altri blackout elettrici.

I sistemi missilistici di intercettazione di Kiev hanno fatto il loro dovere, secondo le autorità ucraine e lo stesso Volodymyr Zelensky per cui “la difesa antiaerea ucraina ha abbattuto la maggior parte dei missili lanciati oggi dai russi”.

Un razzo cade a Briceni, in Moldavia

Esplosioni si sono registrate a Kharkiv, Dnipropetrovsk e Poltava. Il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko ha ananunciato che ci sono due vittime nella regione ucraina meridionale di Zaporizhzhia.

Esplosioni ci sono state anche nelle città di Odessa e Cherkasy. E nel corso dell’attacco un missile è precipitato in territorio di Moldavia a Briceni, secondo le autorità di Chisinau che non hanno dato informazioni sul tipo di razzo. Quello che si sa è che non ci sono state vittime o danni.