L'attacco russo compromette l'energia in Ucraina e causa blackout diffusi

L'aggressione russa ha inflitto gravi danni all'Ucraina, compromettendo l'infrastruttura energetica e generando preoccupazioni per le difficili condizioni invernali.

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con recenti attacchi che hanno avuto un impatto devastante sulle infrastrutture energetiche ucraine. Sabato, le autorità ucraine hanno riportato la morte di quattro persone a causa di un attacco russo mirato, che ha portato a blackout in diverse regioni del paese.

Negli ultimi mesi, Mosca ha intensificato le sue offensive contro le strutture energetiche dell’Ucraina, causando danni significativi alle installazioni di gas naturale, fondamentali per il riscaldamento durante i rigidi inverni ucraini.

I fatti

Il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha denunciato come i bombardamenti russi abbiano colpito la vita quotidiana dei cittadini, privandoli di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Questi attacchi hanno distrutto infrastrutture vitali e danneggiato le reti ferroviarie, accentuando le difficoltà per le comunità colpite.

Attacchi aerei e danni inflitti

La Forza Aerea ucraina ha riferito che durante la notte sono stati lanciati 458 droni e 45 missili contro il territorio ucraino. Fortunatamente, le forze ucraine sono riuscite a intercettare 406 droni e 9 missili, evitando danni ancora maggiori. Tuttavia, un attacco a Dnipro ha colpito un edificio di nove piani, causando la morte di due persone e ferendo altre sei.

Rischi per l’inverno e la produzione di gas

Con l’inverno alle porte, il rischio di interruzioni del riscaldamento è concreto. Secondo il Kyiv School of Economics, gli attacchi russi hanno causato la chiusura della metà della produzione di gas naturale in Ucraina. Oleksandr Kharchenko, esperto di energia, ha avvertito che se le centrali di potere e riscaldamento di Kyiv dovessero rimanere inattive per più di tre giorni con temperature sotto i -10 gradi Celsius, la capitale potrebbe affrontare una disastro tecnologico.

Risposte ucraine e strategia offensiva

In risposta a queste aggressioni, l’Ucraina ha intensificato i suoi attacchi contro le strutture energetiche russe. L’obiettivo è interrompere le esportazioni vitali di energia di Mosca e provocare carenze di carburante nel paese nemico. Recentemente, droni ucraini hanno colpito infrastrutture energetiche nella regione di Volgograd, in Russia, causando blackout anche lì.

Il contesto geopolitico e le reazioni internazionali

In questo contesto di crescente tensione, l’Unione Europea ha approvato un finanziamento significativo di 1,8 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina. Questo aiuto è destinato a rafforzare la stabilità macroeconomica del paese e garantire il funzionamento della pubblica amministrazione. Nonostante la guerra, l’Ucraina è determinata a proseguire il suo cammino verso l’adesione all’UE.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha recentemente interagito con le forze armate, sottolineando l’importanza della difesa del territorio e l’urgenza di rispondere alle necessità militari, in particolare per quanto riguarda le armi e la produzione di droni. La situazione attuale richiede un impegno costante per garantire la sicurezza e la resilienza del paese di fronte a una minaccia persistente.