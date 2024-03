Attiva nel settore da più di novant’anni e potendo contare su un catalogo che include oltre 1.000 alternative, Latuta è un’impresa italiana che, con impegno e dedizione, si è affermata come uno dei principali punti di riferimento nel settore dell’abbigliamento da lavoro personalizzato. Fornisce, infatti, articoli di elevata qualità a condizioni convenienti, che spaziano dalle divise da chef alle casacche sanitarie.

La proposta dell’e-commerce, ampia e costantemente aggiornata, è concepita per fornire una risposta puntuale alle necessità di qualsiasi ambito lavorativo. Si suddivide, infatti, in otto sezioni principali: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico.

Per ciò che riguarda i brand, quelli disponibili in catalogo sono il risultato di un’accurata selezione. Del resto, Latuta predilige unicamente le opzioni più apprezzate dai professionisti, come Rossini, U-Power, Giblor’s, Egochef, Pukka e Creyconfe.

Ma quali sono, effettivamente, le alternative acquistabili online? La sezione Chef & Horeca, per cominciare, include abbigliamento da cucina dedicato a cuochi e chef, come giacche, pantaloni, grembiuli e calzature, abbigliamento sala e bar, fra cui magliette per barman e grembiuli per barman e camerieri, nonché abbigliamento hotelleria, ovvero camicie da lavoro, pantaloni, gonne, gilet e accessori, incluse cravatte e papillon.

Quanti sono alla ricerca di abbigliamento professionale, invece, possono visitare la pagina Edilizia & Industria. Annovera varie opzioni, dedicate a operai, carpentieri, meccanici e saldatori. In particolare, s’incontrano indumenti termici, ad alta visibilità e diversi modelli di calzature antinfortunistiche.

Da non dimenticare, poi, sono i prodotti riservati all’ambito sanitario. La sezione implementata sull’e-commerce permette ai clienti di scegliere tra casacche mediche, camici, pantaloni sanitari, zoccoli sanitari, calzature e cuffie chirurgiche, sia nelle classiche tinte unite che a fantasia. Si tratta di soluzioni indispensabili, che permettono sia di operare in sicurezza che di trasmettere fiducia ai propri pazienti.

Le alternative non terminano qui. Il catalogo, infatti, include anche abbigliamento promozionale, divise per parrucchieri, estetisti e barbieri, DPI, capi d’abbigliamento per maggiordomi, colf e addetti alle pulizie e uniformi scolastiche e universitarie.

Del resto, è proprio grazie alla completezza dell’offerta che l’azienda, ogni anno, può gestire con successo oltre 25.000 ordini. Mentre in caso di dubbi e necessità di informazioni extra, i clienti possono sempre fare affidamento sul team del customer care, che fornisce anche preventivi su misura.

Tutti coloro che decidono di affidarsi a Latuta, inoltre, possono contare su vantaggiosi sconti quantità, attivi anche su taglie e colori assortiti. Lo store digitale, poi, permette di acquistare anche un singolo articolo, perché non esistono quantitativi minimi per gli ordini. Senza dimenticare, infine, che tutte le divise da lavoro acquistabili possono essere personalizzate con serigrafie o ricami.