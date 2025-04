Un’inflazione che pesa sul carrello della spesa

Secondo gli ultimi dati forniti dall’ISTAT, l’inflazione in Italia ha raggiunto il 2%, un valore che si traduce in un aumento tangibile dei prezzi dei beni di consumo, in particolare quelli alimentari. Questo incremento ha un impatto diretto sulle famiglie, costringendole a rivedere le proprie abitudini di acquisto e a fare scelte sempre più difficili. Il Codacons stima che una famiglia con due figli possa affrontare un aumento della spesa annuale di circa 716 euro, un dato che non può essere ignorato.

Il caso di Caterina: un esempio emblematico

Per illustrare meglio questa situazione, il programma “Dritto e Rovescio” ha seguito Caterina, una pensionata che si è recata al supermercato con un budget di 30 euro. Durante la spesa, Caterina ha notato un aumento significativo dei prezzi di prodotti di uso quotidiano. Ad esempio, un mazzo di asparagi è passato a costare 5,49 euro, con un incremento di almeno 1,50 euro rispetto al passato. Anche il costo dell’uva ha sorpreso la signora: 5,99 euro al chilo, un prezzo che prima era considerato inaccessibile.

Scelte difficili e rinunce necessarie

La situazione è ulteriormente complicata dai costi del pane e della pasta, che hanno visto aumenti considerevoli. Caterina ha dichiarato che il prezzo del pane è praticamente raddoppiato, mentre per la pasta cerca sempre le offerte per non sforare il budget. Nonostante i suoi sforzi, alla cassa, il totale della spesa è risultato essere di 68,30 euro, ben oltre il budget iniziale. Per rimanere nei limiti, la donna ha dovuto rinunciare a diversi prodotti, dimostrando come l’inflazione stia costringendo i consumatori a sacrifici sempre più pesanti.

Questo esempio mette in luce una realtà che molti italiani stanno vivendo: l’aumento dei prezzi non è solo un dato statistico, ma una sfida quotidiana che influisce sulla qualità della vita e sulle scelte alimentari delle famiglie. La necessità di adattarsi a questi cambiamenti economici è diventata una priorità, e la consapevolezza dei costi è più che mai fondamentale per gestire il bilancio familiare.