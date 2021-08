Laura Chiatti infiamma i social con il suo lato B: “Meglio passare ai posteriori…”

Laura Chiatti ha sedotto i fan dei social con uno scatto del suo perfetto lato B.

Laura Chiatti ha infiammato i social con un primo piano del suo prorompente lato B: l’attrice è in vacanza col marito Marco Bocci e con i suoi due figli.

Laura Chiatti: il lato B

Con un post malizioso Laura Chiatti ha messo in mostra il suo perfetto lato B sui social e nella didascalia all’immagine ha scritto: “È sempre meglio passare ai posteriori che ai posteri”, ha scritto nel messaggio.

L’attrice è in vacanza con la sua famiglia e sui social ha fatto il pieno di like grazie alla sua forma smagliante e il suo fisico da urlo. Lei stessa ha ammesso di aver iniziato solo ultimamente a prendere consapevolezza della propria sensualità: “Oggi ho molta più consapevolezza della mia femminilità. Vado incontro ai 40 e il sex appeal finalmente me lo sento dentro”, ha ammesso.

Laura Chiatti: la crisi con Marco Bocci

Di recente si è sparsa la voce che l’attrice e suo marito Marco Bocci stessero attraversando un momento di crisi. La coppia – da sempre lontana al mondo del gossip – ha smentito il rumor mostrandosi in vacanza, più felice ed unita che mai insieme ai due figli, Enea e Pablo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2016. “La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6.12.13, che me lo sono tatuato.

Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare, quando le donne mi scrivono “beata te che stai con Bocci” è perché lo immaginano con la camicia aperta, sporco di sangue o con le t-shirt strette, e non sanno che sono così perché sbaglio a lavarle!”, ha dichiarato Laura Chiatti in merito alla sua storia con l’attore, con cui ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Laura Chiatti: l’amore per il marito

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno dichiarato che l’amore li avrebbe travolti dopo pochissimo tempo dal loro primo incontro. L’attrice ha affermato che i due hanno fissato la data delle loro nozze poco tempo dopo il loro primo incontro: “Da vero uomo umbro mi ha corteggiata molto. Io ho resistito molto perché lui era troppo signore, non aveva neanche mai fatto un piccolo riferimento a qualcosa che poteva essere sessuale, era molto elegante”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “ci siamo visti, è scattata la scintilla e abbiamo deciso di sposarci”.