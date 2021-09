Laura Ziliani, svolta nelle indagini: arrestate le figlie e il fidanzato della più grande

Due figlie di Laura Ziliani sono state arrestate, insieme al fidanzato della maggiore, con l'accusa di aver ucciso la donna.

Svolta nelle indagini sul caso di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di 55 anni scomparsa da Temù l’8 maggio e ritrovata morta ad agosto: le forze dell’ordine hanno arrestato due delle sue tre figlie e il fidanzato della più grande con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Laura Ziliani: due figlie arrestate

I Carabinieri di Breno hanno infatti eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia nei confronti delle due giovani di 19 e 26 anni e del fidanzato della maggiore, uno studente di 27 anni residente in provincia di Bergamo. Tutti e tre sono stati già trasferiti in carcere a Brescia.

Laura Ziliani, due figlie arrestate: i sospetti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due figlie sono le stesse che l’8 maggio avevano dato l’allarme ai Carabinieri per la scomparsa della madre, uscita alle 7 per una passeggiata e mai più rientrata. Sono però sempre stati molti i passaggi del loro racconto che non hanno convinto gli inquirenti, a partire dall’allarme dato troppo presto (alle 12), dal ritrovamento del telefono della donna sotto una panca e da quello di una scarpa in un punto che non coinciderebbe con la direzione che aveva intrapreso la 55enne.

Secondo le autorità gli arrestati l’avebbero messa lì per depistare le indagini.