Lautaro Mambrini, il talento argentino pronto a brillare al Premier Padel P2 di Giza

Classe 2004, argentino, cresciuto con la racchetta in mano e la mentalità vincente maturata sui campi del club gestito dal padre, Mambrini rappresenta una delle più luminose promesse emergenti del padel mondiale.

Fin da bambino ha mostrato un talento fuori dal comune, dominando il circuito giovanile argentino fino a raggiungere la vetta del ranking in ogni categoria.

Con la nazionale albiceleste ha conquistato tutti i campionati giovanili di riferimento, guadagnandosi una reputazione di giocatore completo e determinato.

Il 2023 ha rappresentato l’anno della sua consacrazione: Mambrini ha chiuso la stagione come numero 1 dell’Argentina Padel Tour, il principale circuito professionistico del Paese sudamericano, confermando una maturità tattica e un’intensità di gioco già da top player.

A guidarlo nel suo percorso di crescita è Camilo Masmut, argentino classe 1988, Maestro Professionale e Coach ufficiale di Lautaro Mambrini. Camilo, ex giocatore di 2ª fascia, è riconosciuto per la sua grande attenzione alla preparazione tecnica e mentale, elementi che hanno contribuito in modo decisivo alla continua evoluzione del giovane talento tucumano.

Ora Mambrini è pronto per una nuova sfida: dal 27 ottobre al 1° novembre 2025 sarà in campo al Premier Padel P2 di Giza, in Egitto, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale, che vedrà riunirsi i migliori interpreti della disciplina. In coppia con Denny Cattaneo, l’obiettivo è chiaro: affrontare senza timori i big del circuito e mettere in mostra ancora una volta la sua crescita tecnica e mentale.

Per l’argentino di Tucumán, il torneo egiziano rappresenta non solo una tappa importante della stagione, ma anche un’occasione per dimostrare che il futuro del padel passa anche dal suo nome: Lautaro Mambrini.