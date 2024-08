Tragedia sfiorata in casa di Lautaro Martinez. La moglie Agustina Gandolfo ha salvato il figlio Theo da un incidente domestico che avrebbe potuto causare una disgrazia. Il video del momento, ripreso dalle telecamere di sicurezza, fa venire la pelle d’oca.

Lautaro: la moglie salva il figlio da un incidente domestico

Grande paura per Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo, a causa del piccolo Theo. Il bambino stava per essere vittima di un brutto incidente domestico ma, grazie alla prontezza della mamma, si è salvato. La moglie del calciatore è riuscita ad intervenire in tempo e ha evitato il peggio.

Il video dell’incidente domestico

A riprendere l’incidente domestico le telecamere di sicurezza della casa di Lautaro. Nel video, condiviso dalla moglie su Instagram, si vede il piccolo Theo entrare nella cabina armadio e dirigersi verso un grande specchio. Il bimbo sbatte le sue manine contro lo specchio, fino a quando lo stesso non inizia ad oscillare. E’ a questo punto che interviene la moglie di Martinez ed evita il peggio.

Le parole della moglie di Lautaro

A didascalia del filmato, la moglie di Lautaro ha scritto: “Theo mi fa venire un infarto“. Fortunatamente, Agustina è intervenuta in tempo ed ha evitato la tragedia. Il video, neanche a dirlo, ha fatto il giro dei social.