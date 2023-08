Lavinia Mauro, ex tronista di Uomini e Donne, è stata attaccata da un hater. Il fidanzato Alessio Corvino è intervenuto a gamba tesa e ha rimesso al suo posto l’odiatore seriale di turno.

Lavinia Mauro attaccata da un hater: interviene Alessio Corvino

A distanza di qualche mese dall’uscita da Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono più innamorati che mai. Come tutti i personaggi celebri, anche loro devono fare i conti con gli hater. Nelle ultime ore, l’ex tronista è stata attaccata da un leone da tastiera e il suo fidanzato, come un vero principe azzurro, è intervenuto per difenderla.

Lavinia Mauro: hater 0 – Alessio Corvino 1

“E questa cia gli attacchi di panico?”, ha scritto un hater tra i commenti ad un post di Lavinia Mauro. Alessio ha replicato a tono:

“C’ha al massimo non cia… ma non penso neanche questo sia il tuo vero problema, hai appena dimostrato di averne di più gravi“.

Corvino, con poche e semplici parole, ha affossato il leone da tastiera di turno.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino resistono

Hater a parte, la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino procede a gonfie vele. I due sono gli unici protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne ad essere ancora una coppia.