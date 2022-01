Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al ministro Orlando per le vili minacce ricevute. Sono certa che Andrea non si farà intimidire e che proseguirà il suo lavoro con il medesimo impegno". Ad affermarlo in una nota è Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.