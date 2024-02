Giuseppe Conte, durante una diretta su Facebook, ha rilanciato la proposta per introdurre la settimana corta: riduzione delle ore di lavoro da 40 a 32 a parità di stipendio.

Settimana corta: la proposta di Conte

Il leader del Movimento 5 Stelle, durante una diretta su Facebook, ha rilanciato la proposta per introdurre la settimana corta: “È arrivata adesso in Commissione Lavoro alla Camera una proposta a mia prima firma sulla riduzione del tempo di lavoro. La nostra proposta è di ridurre, in via sperimentale, l’orario di lavoro da 40 a 32 ore, a parità di retribuzione” ha dichiarato l’ex Premier.

“Vantaggi di produttività e ambientali”

Sempre durante la diretta, Giuseppe Conte ha citato le statistiche positive in cui la settimana corta è stata adottata: “Aumenta la soddisfazione dei dipendenti e il livello di produttività dell’azienda ed ha anche vantaggi dal punto di vista ambientale, sia in termini di emissioni che di consumi energetici. L’obiettivo è fare anche dell’Italia il prossimo Paese in cui sperimentare questa riforma e siamo pronti a confrontarci, spero ci sarà un dialogo sereno con le altre forze politiche” ha concluso il leader del Movimento 5 Stelle.

