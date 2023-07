L'avviso della Farnesina: massima attenzione per i viaggi in Francia a causa ...

L'avviso della Farnesina: massima attenzione per i viaggi in Francia a causa ...

Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato qualche indicazione per i viaggiatori diretti in Francia in questi giorni così complessi

Sono ore davvero delicate per la Francia, che dallo scorso 28 giugno è stata travolta da un’ondata di proteste molto violente scatenate dalla brutale uccisione da parte di un poliziotto di un 17enne che si trovava alla guida di un’automobile a Nanterre.

L’omicidio ha causato tumulti simili a quelli che in passato avevano scosso il Paese, spingendo centinaia di persone a scendere per le strade incendiando auto e palazzi e costringendo le autorità locali, in certi casi, ad imporre un coprifuoco.

La protesta per la morte del giovane Nahel è esplosa nel Paese nel pieno dell’estate, un periodo particolarmente “caldo” per il turismo in loco. Sono in molti, proprio in questi giorni, ad aver prenotato viaggi e soggiorni nel paese d’Oltralpe, compresi ovviamente moltissimi italiani. La Farnesina, ad ogni modo, invita i turisti a porre la massima attenzione.

La nota della Farnesina: richiesta massima attenzione per i viaggi in Francia

Alla luce dei fatti, sul sito Viaggiare Sicuri è apparso in queste ore un messaggio da parte del Ministero degli Affari Esteri italiani dedicato a chiunque, nei prossimi giorni, sia in partenza per uno dei luoghi dove stanno imperversando gli scontri. Qui le parole della Farnesina del merito della questione: