Proteste in Francia, Macron rimanda il viaggio in Germania. Il presidente fra...

Non sembrano volersi placare in alcun modo le violente proteste che in questi ultimi giorni stanno sconvolgendo mezza Francia, dopo che lo scorso 28 giugno un polizotto aveva sparato a sangue ad un 17enne delle banlieue di Nanterre, uccidendolo. Alla luce della delicatissima situazione nel Paese, dove diverse città sono state messe a ferro e fuoco (compresi i sobborghi di Parigi) il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron si è sentito in dovere di cambiare i suoi piani per le prossime ore per gestire meglio gli affari interni di una nazione in tumulto.

Macron rinvia la sua visita in Germania

È di oggi la notizia secondo cui Emmanuel Macron ha deciso di spostare la sua imminente visita in terra teutonica, come confermato dalla presidenza tedesca. “Il presidente francese ha parlato oggi al telefono con il presidente tedesco Steinmeier e lo ha informato della situazione nel suo Paese”, queste le parole delle autorità di Berlino, che hanno aggiunto: “Macron ha chiesto un rinvio della sua prevista visita di Stato in Germania”.

L’appello di Macron al popolo francese

Macron, che per ora non ha dichiarato lo stato di emergenza, si è rivolto nella serata di ieri, venerdì 30 giugno, ai suoi amati compatrioti, invitando soprattutto i genitori alla prudenza. Qui le parole del presidente della Repubblica francese pronunciate nelle scorse ore: “In questo contesto chiediamo a tutti i genitori di assumersi la responsabilità, il contesto che stiamo vivendo è frutto di gruppi organizzati e attrezzati ma anche di tanti giovani. Un terzo degli arrestati sono giovani o molto giovani ed è responsabilità dei genitori tenerli a casa. Faccio appello al senso di responsabilità delle famiglie.