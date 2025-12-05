Inchiesta Lazio, cinque persone sotto accusa per minacce e tentata estorsione a Lotito: analizzati dispositivi elettronici e materiale informatico.

Cinque persone sono state indagate a Roma per tentata estorsione ai danni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, nell'ambito di un'inchiesta che riguarda minacce e presunta manipolazione del mercato per costringerlo a cedere il controllo della società.

Come riportato dall’Adnkronos, cinque persone sono finite sotto indagine per tentata estorsione e manipolazione del mercato, con al centro il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno eseguito perquisizioni sia presso le abitazioni che negli uffici degli indagati, sequestrando numerosi dispositivi elettronici tra cui computer, tablet e telefoni.

Le operazioni sono state disposte dalla Procura della Capitale, che ha avviato l’inchiesta in seguito alle denunce presentate dallo stesso Lotito. Secondo le accuse, i cinque, agendo in concorso, avrebbero ripetutamente minacciato il presidente tramite social, email e telefonate anonime per costringerlo a cedere la propria quota societaria.

Lazio, cinque persone indagate per tentata estorsione a Claudio Lotito: le gravi accuse

Oltre alle minacce, agli indagati viene contestata la diffusione di notizie false, con la presunta complicità di soggetti non ancora identificati, volte a destabilizzare il valore delle azioni della Lazio in Borsa. Tra le informazioni diffuse vi sarebbero state notizie su un’imminente cessione del pacchetto di controllo, presunti rischi di fallimento della società e la falsa intenzione di retrocedere la squadra.

Il materiale sequestrato verrà ora esaminato per accertare l’eventuale coordinamento delle azioni illecite. Tra gli episodi contestati, uno degli indagati avrebbe commissionato anche lo striscione “Lotito libera la Lazio”, fatto sorvolare con un aereo sopra il centro sportivo di Formello la scorsa estate.