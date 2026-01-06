Le Ambizioni degli Stati Uniti sulla Groenlandia: Reazioni dalla Danimarca e dall'Unione Europea

Negli ultimi giorni, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riacceso il dibattito sull’importanza strategica della Groenlandia, un territorio autonomo sotto la sovranità danese. Dopo aver messo da parte l’argomento per un certo periodo, Trump ha affermato che l’isola è cruciale per la sicurezza nazionale americana, citando le crescenti minacce di Russia e Cina nell’Artico.

Nel corso di un’intervista, Trump ha dichiarato: “Abbiamo bisogno della Groenlandia a livello strategico, dal punto di vista della sicurezza nazionale. E la Danimarca non è in grado di garantirla”. Queste affermazioni hanno provocato reazioni immediate da parte della premier danese, Mette Frederiksen, e del primo ministro groenlandese, Jens Frederik Nielssen.

Le reazioni della Danimarca e della Groenlandia

Frederiksen ha risposto con fermezza, avvertendo che un attacco degli Stati Uniti contro un paese della NATO avrebbe conseguenze catastrofiche per l’alleanza e per la stabilità mondiale. “Se gli Stati Uniti decidessero di attaccare un paese alleato, tutto si fermerebbe”, ha sottolineato, evidenziando l’importanza della cooperazione tra alleati.

Dall’altra parte, Nielssen ha esposto una posizione chiara e diretta: “Basta pressioni e fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo, ma attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale“. Questo messaggio ha chiaramente indicato che la Groenlandia non intende cedere a intimidazioni o rivendicazioni unilaterali.

La posizione dell’Unione Europea

La reazione della Commissione Europea è stata altrettanto risoluta. Una portavoce ha affermato che non ci sono discussioni ufficiali in corso con gli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia e ha ribadito l’importanza dell’autonomia dell’isola. “Ogni paese ha il diritto di esprimere il proprio interesse commerciale, ma questo non deve sfociare in rivendicazioni territoriali”.

Inoltre, anche il Regno Unito ha espresso sostegno alla Danimarca. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha dichiarato: “Solo la Groenlandia e il Regno di Danimarca devono decidere il futuro della Groenlandia”. Questo supporto internazionale evidenzia come la questione non riguardi solo la Danimarca e gli Stati Uniti, ma abbia ripercussioni a livello globale.

Le implicazioni geopolitiche della questione groenlandese

Le affermazioni di Trump non sono isolate, ma si inseriscono in una più ampia strategia degli Stati Uniti per aumentare la propria influenza nell’Artico. Il presidente ha collegato la questione groenlandese ai movimenti russi e cinesi nella regione e ha sottolineato che il controllo americano sull’isola è fondamentale per contrastare tali minacce.

È interessante notare che Trump ha citato con sarcasmo le recenti misure della Danimarca per migliorare la sicurezza in Groenlandia, definendole come la costruzione di “una slitta trainata da cani”. Questa battuta, oltre a sottolineare la sua percezione della situazione, ha rivelato anche un certo disprezzo nei confronti della strategia danese.

Un passato di tentativi di acquisizione

Le mire statunitensi sulla Groenlandia non sono una novità. Già nel 1946, il presidente Truman propose l’acquisto dell’isola per 100 milioni di dollari. Sebbene quella proposta non sia andata a buon fine, l’interesse americano per la Groenlandia è sempre rimasto vivo, soprattutto alla luce delle recenti scoperte di risorse naturali e delle vie marittime aperte dal cambiamento climatico.

Con il passare del tempo, la Groenlandia è diventata un punto cruciale per le strategie geopolitiche, e l’attenzione degli Stati Uniti si è intensificata con l’aumento delle tensioni globali. La presenza militare americana sull’isola, con la base di Pituffik già operativa, è un chiaro indicativo delle intenzioni statunitensi per garantire un’influenza nella regione.

