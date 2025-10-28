Ospite del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, il cantautore bolognese, Cesare Cremonini, ha parlato del libro pubblicato dalla sua ex fidanzata, Martina Maggiore. Ecco cosa ha detto in merito.

Cesare Cremonini sul libro dell’ex fidanzata Martina Maggiore

Lo scorso marzo, Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha pubblicato il libro “Ma che stupida ragazza”, dove ha raccontato i presunti tradimenti da parte del cantautore bolognese: “una mattina, ero sola in casa, ho sentito il suono delle notifiche arrivare dal suo studio.

Ho guardato sul suo computer, che era collegato al suo WhatsApp, e ho trovato una serie di chat: si scriveva con alcune ragazze. Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso, ma non dissi nulla perché avevo invaso la sua privacy. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato.” Queste le parole di Martina in una intervista a Oggi, prima che uscisse il libro. La ragazza ha raccontato che, dopo un confronto, aveva trovato altre presunte chat. Poi, dopo che si sono lasciati: “sono sprofondata nell’abisso, dopo un paio di mesi ho visto che era a Maratea, uno dei nostri posti del cuore, con un’altra. Ero annientata dal dolore.” Cesare Cremonini è appena stato ospite di Alessandro Cattelan nel podcast “Supernova“, e ha parlato proprio del libro scritto dalla sua ex.

“Le ho dato l’anima”, Cesare Cremonini contro l’ex fidanzata Martina Maggiore

Come visto, a marzo è uscito il libro “Ma che stupida ragazza” di Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, dove parla dei presunti tradimenti da parte del cantautore bolognese. Lo stesso Cremonini, ospite del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, ha voluto raccontare le difficoltà incontrato dopo aver visto resa pubblica la sua vita privata. Il cantautore ha descritto Martina come una ragazza a cui ha dato l’anima e che “ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima senza neanche considerarmi, condividendo dettagli che riguardano anche la mia famiglia, e che avrei voluto proteggere per rispetto di loro.” Infine Cesare Cremonini ha detto che è stata una sofferenza grande e profonda ma che sente di esserne uscito più forte “perché alla fine sei più forte di questo e devi saperlo.”