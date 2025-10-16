Sanremo Giovani 2026, chi sarà il nuovo conduttore al posto di Cattelan? La ...

Sanremo Giovani 2026, chi sarà il nuovo conduttore al posto di Cattelan? La ...

Carlo Conti avrebbe scelto chi condurrà la prossima edizione del contest musicale: ecco di chi si tratta.

Sanremo Giovani 2026 non sarà condotto da Alessandro Cattelan ma, chi prenderà il suo posto? A quanto pare la scelta è già stata fatta.

Sanremo Giovani 2026, scelto il conduttore: ecco chi sostituirà Cattelan

Alessandro Cattelan ha scelto di essere il nuovo giudice di “Italia’s Got Talent” su Disney Plus e quindi non sarà lui a condurre Sanremo Giovani 2026.

Secondo quando si legge su Adnkronos, la scelta del sostituto sarebbe già stata fatta, anzi, mancherebbe solamente la firma. Il nuovo conduttore sarà quindi Gianluca Gazzoli: “sarà con tutta probabilità Gianluca Gazzoli a guidare la nuova edizione di Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al festival di Sanremo 2026 nella sezione Nuove Proposte (gli altri due arriveranno dal concorso parallelo Area Sanremo).

Sanremo Giovani 2026: Gianluca Gazzoli potrebbe non condurre da solo

Lo speaker e conduttore televisivo Gianluca Gazzoli sarà il nuovo conduttore di Sanremo Giovani 2026 ma, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non essere da solo. Su FanPage infatti leggiamo che Gianluca potrebbe essere affiancato da Belen Rodriguez: “tra le voci che circolano c’è quella secondo cui si spinge sul suo nome per Sanremo Giovani. Pare infatti che ai vertici qualcuno si impegnerà a convincere il direttore artistico Carlo Conti su questa scelta, magari come parte di un cast corale.”