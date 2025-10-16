La showgirl argentina è tornata in Rai ma nei corridoi di viale Mazzini sparlano di lei: ecco cosa è stato detto.

Veleni e malumori in Rai nei confronti di Belen Rodriguez: ecco cosa è stato detto.

Belen Rodriguez e il ritorno in Rai: tra critiche e polemiche

Dopo anni a Mediaset, Belen Rodriguez è da poco tornata in Rai. La showgirl argentina sta infatti conducendo su Rai 2 il programma “Matti da legare” e l’abbiamo anche vista a “Ballando con le Stelle.” Tra l’altro, potrebbe essere proprio lei a condurre Sanremo Giovani assieme a Gianluca Gazzoli.

Secondo però le ultime indiscrezioni, pare che nei corridoi di viale Mazzini alcuni stiano sparlando di lei, non approvando il suo essere trattata come una privilegiata. Ma vediamo ora cosa hanno detto di lei nel dettaglio.

Veleno in Rai contro Belen Rodriguez: cosa è stato detto

Su FanPage leggiamo di presunte invide, tensioni e malignità intorno a Belen Rodriguez da parte della Rai. Una fonte avrebbe infatti riferito al portale che il cachet della showgirl per “Matti da legare” sarebbe troppo alto, tanto da pesare sui bilanci del programma: “guadagnerebbe il doppio della media di una normale conduttrice per singola puntata. Non è mai in visual ed è solo in voce, collegata direttamente da Milano, per un paio di volte a settimana. E’ una operazione mediatica che, rapportata a quanto costa, non sta portando grandi frutti.”