Le Larve, il nuovo singolo è “Camminando”: “Nasce dopo una rottura. Non bisogna avere paura di inciampare”

“A volte si inciampa, ma non è un buon motivo per chiudersi in casa e non uscire mai”, recita Jacopo nel suo nuovo singolo, “Camminando”.

È “camminando” che passo dopo passo ha costruito il suo percorso e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sembrano in tanti, ma è sempre e solo Jacopo Castagna, in arte Le Larve, un connubio perfetto di genio artistico e grinta profondissima. Nell’intervista esclusiva ha presentato il suo nuovo singolo, “Camminando”, raccontato qualcosa in più su di sé e svelato i prossimi progetti.

Le Larve presenta il nuovo singolo, “Camminando”

Le ginocchia sbucciate sono la vera costante che accomuna proprio tutti. Scatti di un’infanzia tra i cortili, tra giochi che sanno di casa e corse fino in fondo alla via. Crescendo le cadute si sono fatte più metaforiche e forse meno concrete, meno visibili sulla pelle, ma più profonde nel cuore (e spesso non meno fastidiose).

“Camminando” è un brano energico dal sound indie rock, in cui la voce graffiante di Jacopo canta un inno all’incertezza, che tappezza qua e là la vita di ciascuno.

Spesso serve rialzarsi dopo una delusione, un ostacolo, una porta sbattuta in faccia. In bilico tra un dolore che si conosce e un futuro tutto da costruire nasce il nuovo singolo di Le Larve.

A proposito di “Camminando” ha dichiarato: “È un pezzo da scoprire, parla di una fine che porta con sé ovviamente un nuovo inizio, quindi anche musicalmente il brano è un percorso: buon viaggio”. Un invito ad andare avanti anche quando la meta non sembra chiara, anche quando la strada è tappezzata di buche: ma il bello della vita è anche questo, perché “a volte si inciampa, ma non è un buon motivo per chiudersi in casa e non uscire mai”.

Il brano è stato scritto da Jacopo Castagna, che ne ha anche curato la produzione insieme a Stefano Maura. “Quando scrivo mando un messaggio a me stesso. Ne emergono consigli per gli altri, ma prima di tutto voglio darli a me. La canzone si caratterizza dalla sua polarità, con un sound happy unito a un testo malinconico. Il connubio dà bilanciamento. Da un momento molto triste, dopo una rottura, è nata la mia canzone.

“Camminando” descrive i tanti ostacoli che la vita pone lungo il percorso di ciascuno. Serve uscire di casa e camminare, anche se a volte questo significa inciampare. Spesso è la vita a fare lo sgambetto”, ha spiegato l’artista.

Poi ha confidato: “Sono ancora in cammino. Non ho ancora raggiunto la meta: sono un artista di nicchia e mi piacerebbe raggiungere il grande pubblico. È il mio più grande obiettivo professionale, ma anche nel privato ho tanti obiettivi ancora da conseguire”.

Le Larve, dal nuovo singolo “Camminando” ai prossimi progetti

Jacopo inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo all’età di 9 anni, esordendo come doppiatore, lavoro che ancora oggi porta avanti. A 12 anni scopre il mondo della musica, militando in diversi progetti sia da batterista sia come pianista. Nel 2010 si dedica alla chitarra e inizia a scrivere alcuni brani in italiano. L’anno successivo decide di iniziare a pubblicare le sue canzoni sotto il nome di Le Larve e fino al 2015 pubblica canzoni sotto questo nome in totale indipendenza. Grazie a numerosi live nella capitale arriva all’attenzione di LDM, una piccola etichetta indipendente. L’anno successivo pubblica il suo primo album “Non sono d’accordo”. La produzione del disco viene affidata a noti musicisti, tra i quali Giovanni Pallotti e Davide Sollazzi, che hanno lavorato a dischi di artisti quali Calcutta, Marco Mengoni, Francesca Michielin e Jeff Beck tra i tanti. Ha diviso palchi ed eventi con svariati artisti, tra i quali Lodo Guenzi, Gazzelle, Galeffi, Chiara Dello Iacovo (con la quale registra il brano “Quello che sono”), Il Branco, Federica Messa (MèSA), Mirkoeilcane e altri.

Le Larve ha partecipato a diversi concorsi e festival, tra i quali Tour Music Fest e Musicultura, arrivando in semifinale in entrambe le competizioni. Nel 2018 si stacca da LDM e conosce Davide Maggioni (Rusty Records, Matilde Dischi) con cui firma un contratto di management, arrivando all’attenzione di Universal Music. A ottobre 2020 pubblica il singolo “Musicaeroplano”: il brano, scritto da Jacopo e prodotto da Davide Maggioni e Stefano Maura, arriva tra le venti canzoni semifinaliste di Sanremo Giovani. Inoltre, ha da poco completato la realizzazione del suo secondo album, di prossima uscita.

Infatti, all’entusiasmo per il nuovo singolo si aggiungono i pensieri per il futuro. “Tra non molto tempo vorrei dare vita a un album, che potrebbe essere una raccolta di brani pubblicati negli ultimi anni. In questo modo vorrei chiudere un percorso. Non solo: sono già al lavoro su un terzo album, prima ancora dell’uscita del secondo. Le canzoni, sebbene ancora da sistemare, sono già state scritte. Dopo la pandemia, spero di poter organizzare alcuni concerti e far conoscere la mia musica alle persone”, ha svelato.