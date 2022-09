Le maglie da calcio più incredibili d’Europa

Bellissime, colorate, a tinta unita o a strisce: le maglie da calcio sono parte integrante dello spettacolo sportivo.

Il calcio è uno degli sport più seguiti e praticati in tutto il mondo, tantissime sono le squadre che ogni settimana si sfidano e molti di più sono i tifosi che le seguono, allo stadio o attraverso la televisione. Il calcio è grande passione, è divertimento, è calore e anche piccole cose che però lo rendono unico. Una di queste è rappresentata dalla maglia da gioco, una vera e propria icona per la società ma anche per i tifosi che la mettono al primo posto nel cuore, addirittura prima del singolo giocatore o campione che la veste. Tante sono le aziende leader nel settore dell’abbigliamento sportivo che realizzano divise da gioco uniche, originali, fedeli ai colori sociali ma anche creative, fantasiose che spezzano in qualche modo con le tonalità tipiche.

La passione per il calcio racchiusa nel portale Futbol Emotion

I maggiori campionati europei vedono le squadre più importanti così come quelle meno conosciute scendere in campo in casa oppure in trasferta con maglie bellissime, colorate, a tinta unita o a strisce, una varietà di colori che le rendono parte integrante dello spettacolo sportivo. Dalla Francia alla Spagna, passando ovviamente per l’Italia, possiamo notare ad ogni match qualcosa di unico, i giocatori indossano vere e proprie icone della storia sportiva della singola società calcistica. Ci dà una mano in questo senso il portale Futbol Emotion che raccoglie una grande quantità di queste maglie che voi potrete scegliere a seconda del vostro tifo, della vostra passione o anche della vostra voglia di collezionare più maglie possibili dei campionati più importanti così come di quelli meno famosi.

Tra le più belle in serie A le seconde maglie di Lazio e Atalanta

Cominciamo ad esempio dalla nostra serie A con la Lazio e l’Atalanta. I biancocelesti quest’anno scenderanno in campo con una seconda maglia nera, bellissima, che riprende il volo dell’aquila, simbolo della più antica Società calcistica della Capitale. Per i bergamaschi invece un colore quasi fluo, turchese, con piccole bande verticali degli storici colori nero e azzurro per una maglia elastica e traspirante.

Voliamo adesso in Francia per scoprire come nella Ligue 1 un bel lavoro sulle maglie lo abbia fatto il Nizza in cui, bellissimo, appare il ricamo “Issa Nissa” che è il motto del club ricamato sul colletto a cui aggiungere il tocco retrò con strisce verticali davanti e dietro.

Le divise storiche spagnole dell’Atletico Madrid e del Mallorca

Tante e belle sono anche le maglie che fanno bella mostra durante i matches della Liga spagnola. In particolare, bello sarà scoprire le divise del Mallorca e dell’Atletico Madrid. La prima è indossata all’interno del tempio di Son Moix con i colori inconfondibili del club: non si potrà così non notare la combinazione bellissima University Red-Black. Se ci spostiamo nella capitale, sponda Atletico, avremo modo di apprezzare nuovamente la famosa e classica divisa che ha fatto la storia del calcio spagnolo e anche internazionale. E voi avete una maglia di calcio preferita? Quale conservate gelosamente? La maglia da calcio è passione e storia di questo sport tanto seguito in tutto il mondo.