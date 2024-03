Dopo gli scontri avvenuti a Pisa tra i manifestanti e la polizia, il 23 febbraio, durante il corteo pro Palestina, sono state rese note le ultime dichiarazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

«I poliziotti impiegati in divisa e con il casco protettivo durante la manifestazione del 23 febbraio a Pisa hanno contribuito fattivamente alla loro specifica individuazione . Le risultanze sono state trasmesse all’autorità giudiziaria».

«In un clima di piena collaborazione tra polizia e inquirenti, sono anche in corso indagini da parte della magistratura che faranno piena luce su quello che è accaduto, anche grazie a una completa documentazione messa subito a disposizione, compreso il materiale video-fotografico realizzato dalla Digos durante le manifestazioni, secondo una prassi consolidata, adottata per garantire la massima trasparenza delle attività svolte in ogni circostanza».