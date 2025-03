Il Tapiro d’Oro e le critiche al Grande Fratello

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, ha recentemente ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, un riconoscimento che evidenzia le polemiche che circondano l’attuale edizione del reality show di Canale 5. Il pubblico, sempre più insoddisfatto, ha sollevato dubbi sui risultati dei televoti, accusando i fandom tossici di alterare le votazioni a favore di alcuni concorrenti. Signorini, intervistato da Valerio Staffelli, ha espresso il suo punto di vista, rivelando il malumore che si respira tra i telespettatori.

Il malcontento del pubblico e i fandom tossici

Negli ultimi tempi, i risultati dei televoti hanno mostrato una netta discrepanza tra le preferenze del pubblico e le scelte dei concorrenti che avanzano nel programma. Signorini ha sottolineato come i fandom tossici, in particolare quelli che sostengono Zeudi Di Palma, stiano influenzando negativamente l’andamento del reality. Questi gruppi, spesso organizzati e motivati, utilizzano tecniche come bot e VPN per votare in massa, creando una situazione in cui i telespettatori tradizionali si sentono esclusi e derisi. “La premessa è che io conduco il Grande Fratello, ci metto la faccia, ma non sono il Grande Fratello”, ha dichiarato Signorini, evidenziando la sua impotenza di fronte a tali dinamiche.

Le responsabilità del conduttore e le scelte editoriali

Signorini ha chiarito che, sebbene sia lui a presentare il programma, le decisioni editoriali non dipendono esclusivamente da lui. Ha espresso il desiderio di escludere il voto dei social media, preferendo un sistema di votazione più tradizionale tramite SMS. Inoltre, ha rivelato che, se avesse potuto scegliere, avrebbe escluso alcuni concorrenti attuali, ritenendoli non all’altezza del programma. “Io non sono il responsabile di tutte le schifezze che girano intorno ai fandom”, ha aggiunto, sottolineando la sua frustrazione per la situazione attuale. La sua posizione è chiara: il malcontento del pubblico è legittimo, ma le responsabilità ricadono su chi gestisce il programma e non su di lui.