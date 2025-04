Il trono di Gianmarco Steri: un campo di battaglia

Le polemiche all’interno del programma Uomini e Donne non sembrano avere fine, specialmente da quando Gianmarco Steri ha preso posto sul trono. La sua presenza ha attirato l’attenzione di migliaia di ragazze pronte a corteggiarlo, ma solo tre di esse, Francesca, Cristina e Nadia, sono riuscite a farsi notare. Tra queste, Cristina è diventata la protagonista indiscussa delle chiacchiere, grazie a segnalazioni social che la vedono al centro di una presunta frequentazione con un calciatore.

Le critiche a Gianmarco e il sostegno per Cristina

Negli ultimi giorni, però, l’attenzione si è spostata su Gianmarco, il quale ha ricevuto critiche per il suo comportamento nei confronti delle corteggiatrici. Dopo un bacio con Nadia, il tronista ha manifestato il suo disappunto per le reazioni di Cristina e Francesca, arrivando a lasciare lo studio in preda alla rabbia. Questo atteggiamento ha suscitato una reazione di sostegno nei confronti di Cristina, che ha risposto alle provocazioni di Gianmarco con fermezza, affermando: “Non ti darò più la soddisfazione di vedermi stare male”.

La tensione cresce: il dramma di Cristina

La tensione tra Gianmarco e Cristina è palpabile. Durante la puntata, i due hanno avuto un acceso confronto, senza riuscire a trovare un punto d’incontro. Cristina ha espresso il suo malcontento, lamentandosi del modo in cui Gianmarco la tratta, e ha lasciato intendere che non intende più permettergli di farla sentire vulnerabile. Le sue parole hanno colpito il pubblico, che ha iniziato a simpatizzare per la corteggiatrice, mentre Gianmarco si è trovato sempre più isolato.

Un futuro incerto per Cristina

Proprio mentre Cristina stava guadagnando consensi, un post sul suo profilo Instagram ha fatto sorgere dubbi sulla sua permanenza nel programma. “Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu”, ha scritto, lasciando intendere che potrebbe decidere di abbandonare il trono. Le sue recenti dichiarazioni, cariche di emozione, hanno rivelato un crescente disagio nei confronti di Gianmarco e del programma stesso. “Ne sto sopportando troppe”, ha affermato, evidenziando la sua frustrazione.