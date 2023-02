Le ruba il portafoglio e scappando cerca di investirla con il camion

Agghiacciante e tutto in un video: un uomo le ruba il portafoglio al supermercato e scappando cerca di investirla con il camion dopo che lei lo aveva scoperto e tallonato fino fuori dal locale.

La scena è stata interamente ripresa da un passante allertato dalla vittima che lo inseguiva e la donna ha sporto denuncia ai Carabinieri che potrebbero perfino profilare il tentato omicidio oltre che al furto.

Scappando cerca di investirla con il camion

I media spiegano che un camionista che, durante una sosta in un supermercato, aveva notato la borsa aperta di una signora, le avrebbe rubato il portafogli. Poi l’uomo, allontanandosi e ritenendo di non essere stato scoperto, si è ritrovato con la proprietaria che essendosi accorta del furto lo stava tallonando.

In un video si vede la donna che corre dietro al ladro. L’uomo va verso il suo camion e la signora chiede ad un passante di riprendere tutto con il cellulare, per avere la targa del mezzo.

Le urla inutili e l’uomo che scatta con il tir

A quel punto il camionista, sempre ripreso, sale in cabina del tutto sordo ai richiami della donna e “cerca di investire la signora che nel frattempo si è messa davanti al suo camion per non farlo passare”.

Teatro delle vicenda il parcheggio dell’Eurospin di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Da quanto si legge i carabinieri stanno lavorando sul filmato e sulle telecamere del supermercato ed il ladro potrebbe essere “accusato anche di tentato omicidio”.