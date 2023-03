Lecce, 79enne colpito a bastonate dal fratello

Vincenzo Scupola, pensionato 79enne, è morto dopo essere stato colpito a bastonate. A ucciderlo sarebbe stato il fratello minore, Nicola (70 anni). L’uomo si è difeso affermando di essersi difeso in seguito a una lite. Il corpo senza vita di Vincenzo è stato rinvenuto lo scorso sabato mattina all’interno di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana in un podere presso la strada comunale San Demetrio a Specchia, in provincia di Lecce. Secondo gli inquirenti la lite tra i due fratelli sarebbe avvenuta per l’utilizzo di alcuni campi agricoli. Nicola, accusato dell’omicidio, è al momento in stato di fermo.

Vincenzo Scupola colpito a bastonate: aveva litigato col fratello

Come informa FanPage, Nicola Scupola era stato immediatamente individuato come principale sospettato dopo che alcuni testimoni avevano riferito di aver visto lui e Vincenzo litigare in maniera molto accalorata. Il 70enne è stato quindi individuato dagli inquirenti e condotto in caserma dove ha dato diverse versioni di quanto sarebbe accaduto.

L’aggressione dopo il litigio

Secondo le informazioni al momento disponibili, Nicola avrebbe confessato di aver discusso col fratello per alcune questioni inerenti la gestione dei terreni di famiglia. Nicola avrebbe dichiarato che non fosse sua intenzione uccidere il fratello, ma di volersi solo difendere dopo la presunta aggressione da parte del 79enne.