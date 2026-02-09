Lecco, cade in una botola aperta dai ladri: 67enne muore dopo un mese di agonia

Una tragedia domestica a Lecco mette in luce le conseguenze indirette della criminalità: una 67enne è morta dopo un mese di agonia, a seguito di una caduta in una botola lasciata aperta dai ladri durante un tentativo di furto nella sua abitazione.

Lecco, cade in una botola aperta dai ladri: tragedia inaspettata a Novate di Merate

Come riportato da Today, la comunità di Novate di Merate è stata colpita da un lutto improvviso: Graziella Pozzi, 67 anni, è deceduta dopo un mese di agonia in seguito a un incidente domestico avvenuto la vigilia dell’Epifania. La donna, residente in una villetta insieme al marito e madre di due figli ormai adulti, era tornata a casa dopo alcune commissioni e si era recata in giardino per accendere le ultime luminarie natalizie. Inavvertitamente, ha messo piede in un condotto di aerazione rimasto aperto a causa di un tentativo di furto: alcuni ladri avevano infatti forzato una bocca di lupo della taverna e una finestra, ma erano fuggiti per l’attivazione dell’allarme, lasciando la botola scoperta.

La caduta di circa un metro e mezzo le ha causato gravissime lesioni craniche, immediatamente percepite come critiche dai soccorritori intervenuti insieme a vigili del fuoco e carabinieri.

Trasportata d’urgenza in ospedale, Graziella Pozzi è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma le condizioni restavano estremamente critiche. Nonostante le cure intensive e le settimane trascorse nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Manzoni di Lecco, la pensionata non ha mai mostrato segni di miglioramento, fino al tragico epilogo.

Ora sarà necessario attendere il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria per poterle dare l’ultimo saluto, mentre i carabinieri continuano a indagare sul tentativo di furto che ha indirettamente provocato la sua morte, ipotizzando possibili responsabilità penali a carico di ignoti.

La vicenda ha scosso profondamente familiari, amici e vicini, lasciando un senso di dolore e incredulità per una fine così improvvisa e tragica.