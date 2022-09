Lega, Iaverone sulle elezioni in Campania: “Abbiamo consolidato la nostra presenza”

"Il centrodestra si prepara a governare Il Paese", così la candidata al Senato Iaverone che ha fatto un bilancio su come sono andate le elezioni.

Grazie alle elezioni che si sono svolte domenica 25 settembre, il partito guidato da Matteo Salvini è riuscito a “consolidare la propria presenza in Campania”. Questo è ciò che ha dichiarato la candidata leghista Maria Elena Iaverone in un comunicato che è stato ricevuto e pubblclicato dalla testata AvellinoToday: “Una vittoria annunciata a livello nazionale, anche se le proporzioni vanno oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia, ma che qui in Irpinia assume i connotati di una vera e propria svolta”, è quanto ha dichiarato.

Lega, la candidata Iaverone fa un bilancio sulle elezioni in Campania

Iaverone ha poi proseguito nel suo lungo comunicato spiegando che il partito “malgrado le difficoltà vissute negli ultimi mesi sul piano generale” ha potuto rafforzare il proprio legame con la regione grazie alla elezione di “di tre parlamentari: Giampiero Zinzi, Gianluca Cantalamessa e Attilio Pierro”, quindi ha colto l’occasione per porgere loro gli auguri per un buon lavoro.

Attilio Pierro: “Ha vinto il territorio!”

Nel frattempo il deputato Attilio Pierro ha scritto sui social: “Ha vinto il territorio! Grazie a Matteo Salvini che ha voluto fortemente la mia candidatura. Grazie al gruppo dirigente provinciale e regionale della Lega. Grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno deciso di sostenermi e supportarmi in questa intensa e indimenticabile campagna elettorale. Grazie alla mia famiglia per l’amore incondizionato; Questa è la vittoria di chi non si arrende mai, è la nostra vittoria, ed insieme scriveremo una nuova storia per la nostra terra”.