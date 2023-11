Il caso di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa brutalmente dal suo compagno Alessandro Impagnatiello qualche mese fa, aveva sconvolto tutta Italia. La 27enne, nel momento in cui il killer si è avventato su di lei brandendo un coltello, era incinta di sette mesi. Come considerare, dunque, questo tipo di reato? Secondo l’ultima proposta della Lega dovrebbe trattarsi di un duplice omicidio.

Lega, duplice omicidio: come considerare l’uccisone di una donna incinta

La consigliera leghista Alessandra Cappellari ha avanzato la proposta che serve a smuovere il Consiglio e la Giunta guidata da Attilio Fontana: l’obiettivo è fare in modo che la regione spinga sul governo per considerare l’uccisione di una donna incinta come un duplice omicidio. Del tema si era già parlato qualche tempo fa, soprattutto in seguito alla feroce uccisione di Giulia Tramontano avvenuta a Senago. “In Italia si piangono purtroppo molti casi di femminicidio in cui la vittima è risultata una donna in gravidanza, ma ai rispettivi assassini è stata inflitta una pena unicamente per l’omicidio della mamma“ – si spiega nella mozione – “La legge italiana attualmente non prevede il riconoscimento del duplice omicidio in caso di assassinio di una donna in gravidanza”.

La mozione sul duplice omicidio: le perplessità

I dubbi e le perplessità sul tema sono già stati sollevati. La Lega vorrebbe un insaprimento della pena, e quindi l’introduzione del duplice omicidio, qualora la mamma uccisa sia incinta ad uno stato avanzato (dopo i tre mesi), ma per molti questo sarebbe un primo passo per mettere in discussione il diritto all’aborto.