Errata corrige: i giovani non sono i maggiori sostenitori della legalizzazione delle droghe leggere. Stando a quanto emerso dall’ultimo sondaggio condotto da Skuola.net in collaborazione con Vis Factor, su un campione di mille ragazzi e ragazze di scuole superiori e università solo il 36% è favorevole all’assunzione; il 30% si è detto contrario e il restante 34% ha preferito non pronunciarsi per mancanza di elementi sufficienti a una sicura valutazione.

Due ragazzi su tre non sono sufficientemente informati

Il fatto che un terzo dei ragazzi campionati si sia astenuto dal rispondere dimostra quanto scarsa sia l’informazione riguardo al tema della droga. Il 43% degli intervistati (meno della metà) riferisce di avere a disposizione dalla propria scuola o dall’università lezioni ad hoc o momenti di riflessione sull’argomento e, nello specifico, sulle conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti. Di questo 43%, solo il 37% racconta di aver partecipato ad almeno un dibattito di questo genere. Ciò vuol dire che quasi due ragazzi su tre non hanno gli strumenti per poter sviluppare una propria idea riguardo all’uso della droga.

Il problema dello spaccio all’interno delle mura scolastiche

Sulla droga ‘espressa’ ci vorrebbe poi un capitolo a parte. Gli ambienti scolastici – che siano essi istituti superiori o universitari – sono sempre più spesso luoghi di mercato di droga: se la maggior parte degli intervistati (54%) sostiene che all’interno della propria scuola o nella propria università avviene la vendita di sostanze stupefacenti, di essa solo il 17% ammette di aver visto coi propri occhi lo scambio almeno una volta. Si tratta per lo più di droghe leggere, hashish e marijuana. Ma non solo: uno studente su dieci riferisce anche di cocaina e droghe sintetiche.

Cannabis legale provata dal 18% degli intervistati

Lasciando il focus della riflessione sulle droghe leggere, che sono in maggioranza, nel campione intervistato un ragazzo su cinque dichiara di averle provate e solo il 3% ne ammette il consumo abituale. Confessioni maggiori, invece, riguardo all’assunzione della cannabis legale: ad alzare la mano è il 18% degli intervistati.